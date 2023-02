Massa ziet Red Bull nog steeds als favoriet ondanks budgetcapstraf

Het team van Red Bull Racing zal aankomend seizoen de constructeurstitel gaan verdedigen. De Oostenrijkse renstal zal dit echter wel moeten gaan doen met de gevolgen van de budgetcapstraf. Toch verwachten niet veel mensen problemen, Felipe Massa denkt dat Red Bull nog steeds de titelfavoriet is.

Red Bull kende vorig jaar een zeer sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal kende een lastige start van het jaar, maar al snel draaide men de zaakjes om en regende het zeges. Max Verstappen won een recordaantal Grands Prix en veroverde al in Japan de wereldtitel. De Nederlander en zijn team zullen dit jaar echter moeten dealen met de straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021.

Straatlengte voorsprong

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is van mening dat Red Bull nog steeds de favoriet is voor de wereldtitel. De Braziliaanse coureur spreekt zich uit bij La Gazzetta dello Sport: "Ze finishten vorig seizoen als eerste met een straatlengte voorsprong op de concurrentie, ze zullen ook het sterkste team blijven. Het is lastig om te zeggen of de sancties voor het overschrijden van de budgetcap ze echt zullen hinderen."

Het is de verwachting dat Ferrari aankomend seizoen één van de grootste rivalen van Red Bull zal zijn. De Italianen werden vorig seizoen verslagen door Red Bull. Massa denkt dat Ferrari het lastig zal krijgen: "Ze hadden een geweldige start in 2022 en ze verloren door betrouwbaarheidsproblemen, strategische fouten en foutjes van de coureurs. Maar, ze konden de ontwikkelingssnelheid van Red Bull niet volgen. Om te winnen moet je gewoon perfect zijn."