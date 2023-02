Red Bull-talent aast op Formule 1-zitje: "Dat zou geweldig zijn"

Het Red Bull Junior Team is aankomend seizoen sterk vertegenwoordigd in de opstapklassen van de Formule 1. Veel talenten azen op een stapje naar de koningsklasse van de autosport. Eén van hen is de Franse Algerijn Isack Hadjar, hij wil zelfs al in 2024 debuteren in de Formule 1.

Red Bull staat bekend om hun sterk bezette opleidingsploeg. Veel huidige Formule 1-coureurs waren in het verleden onderdeel van de opleidingsstal van de Oostenrijkse formatie. Voor de aankomende jaren wordt het voor de huidige talenten extra lastig om door te stoten omdat er met Max Verstappen, Sergio Perez, Yuki Tsunoda en Nyck de Vries al vier sterke coureurs rijden bij de twee Red Bull-renstallen.

Hadjar barst echter van het zelfvertrouwen. Het Red Bull-talent rijdt aankomend seizoen in de Formule 2 en hij is niet van plan daar lang te blijven rijden. In gesprek met de media-afdeling van de F2 is hij duidelijk: "Het is mijn doel om een sterk jaar te rijden en dan de stap naar de Formule 1 te zetten. Het zou echt geweldig zijn om maar één seizoen in de Formule 2 te rijden om daarna door te stromen naar de Formule 1. Dat is mijn grote doel dus ik zal alles geven."