Schumacher komt niet in actie voor Mercedes tijdens wintertest

Eind deze maand wordt het nieuwe Formule 1-seizoen afgetrapt met een driedaagse wintertest op het circuit van Bahrein. Voor de teams word het een belangrijk moment omdat ze hier voor het eerst kennis kunnen maken met hun nieuwe wagens. Bij het team van Mercedes kiest men in ieder geval voor stabiliteit.

De tien teams zullen de testtijd zo goed mogelijk willen gebruiken. Dat betekent dus ook dat er een goede verdeling moet worden gemaakt tussen de coureurs, in een ideale wereld krijgen beide coureurs dus een anderhalve dag om te testen met de nieuwe wagen. In het verleden kwam het echter ook vaak voor dat er reservecoureurs plaatsnamen in de cockpit tijdens de testdagen.

Mick Schumacher is sinds dit jaar de reservecoureur van Mercedes en men lijkt gebruik te willen maken van zijn diensten. Hij hoeft er echter niet op te rekenen dat hij in actie zal komen tijdens de wintertest in Bahrein. Tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport liet Mercedes weten dat alleen de vaste coureurs in actie zullen komen in Bahrein. Dat betekent dus dat Lewis Hamilton en George Russell de drie dagen zullen gaan verdelen.