Bottas rijdt eerste 2023-meters tijdens shakedown C43

Het team van Alfa Romeo trok eerder deze week het doek van de nieuwe wagen. De Zwitserse renstal was het eerste team dat niet alleen de livery presenteerde, maar ook de daadwerkelijke wagen. Alfa Romeo is ambitieus en voerde vandaag als eerste team een shakedown uit.

Alfa Romeo kondigde de shakedown al aan tijdens de presentatie van de nieuwe wagen. Vandaag is het team aanwezig op het circuit van Barcelona en had Valtteri Bottas vanochtend de eer. De Fin mocht als eerste de baan op in een wagen die is bedoeld voor het aanstaande seizoen. Het is de verwachting dat nog meer teams een shakedown gaat uitvoeren in de komende dagen.