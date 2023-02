Voormalige Ferrari van Alesi brengt miljoenen op tijdens veiling

Met enige regelmaat gaat er een oude Formule 1-wagen onder de hamer. Meestal brengen deze wagens een miljoenenbedrag op tijdens een veiling. Ook nu is het weer raak en is er een ruim twintig jaar oude Ferrari onder de hamer gegaan. De Ferrari 643 bracht namelijk een megabedrag op.

De Ferrari 643 werd in 1991 ingezet door het team van Ferrari. De wagen die door RM Sotheby's werd geveild had het chassisnummer 127 en werd bestuurd door Jean Alesi en Gianni Morbidelli. Alesi reed twee Grands Prix met het desbetreffende chassis waarna Morbidelli met deze wagen reed in de Australische Grand Prix. Na het seizoen belandde de wagen bij een verzamelaar.

Eerder deze maand werd de Ferrari geveild tijdens een speciale veiling van RM Sotheby's in de Franse hoofdstad Parijs. Nu is duidelijk geworden hoeveel de Ferrari met chassisnummer 127 heeft opgebracht tijdens de veiling. Men heeft de wagen namelijk weten te verkopen voor een megabedrag van 3,6 miljoen euro. Het is onbekend wie de nieuwe eigenaar is van de wagen, wel is dus duidelijk dat de koper genoeg zakcentjes had om de knip te trekken.