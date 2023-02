Ricciardo aast niet op Red Bull-stoeltje Perez

Daniel Ricciardo fungeert dit jaar als derde coureur bij het team van Red Bull Racing. De populaire Australiër zal vooral in de simulator gaan rijden en commerciële activiteiten uitvoeren. Hij aast dan ook niet op het stoeltje van Sergio Perez en hij geeft eerlijk toe dat hij wat meer vrije tijd wil hebben.

Ricciardo kende vorig jaar een dramatisch seizoen bij McLaren en na zijn contractontbinding vond hij al snel onderdak bij zijn oude liefde Red Bull. Ricciardo is de derde coureur en het is niet de verwachting dat hij veel in actie zal komen. Het is tevens niet de verwachting dat hij door Red Bull in de auto zal worden geplaatst als het wat minder gaat met de prestaties van Sergio Perez.

Mindset

Ricciardo zelf aast ook niet op het stoeltje van Perez. Hij wil er dit jaar veel zijn voor Perez en regerend wereldkampioen Max Verstappen. In gesprek met Sky Sports legt hij zijn doelen uit: "Het is mijn mindset om het team dit seizoen te helpen. Ik ga echt alles geven in de simulator. Tijdens de raceweekenden waar ik aanwezig ben zal het geen probleem zijn om bij de meetings te zijn en met Max en Checo te overleggen. Op deze manier kan ik alsnog mijn inzicht delen en kan ik de best mogelijke teamgenoot zijn. Ik sta er zo in op het moment."

Vrije tijd

De Australische coureur vindt het daarnaast ook niet erg dat hij een jaartje aan de zijlijn staat. Hij zal immers niet elk weekend op de circuits aanwezig zijn. Ricciardo is wel blij met meer tijd voor zichzelf. Hij is er heel erg eerlijk over: "Ik wil persoonlijk echt wat meer vrije tijd hebben. Ik ga hier bij Red Bull Racing echt niet zitten wachten tot ze mij een kans geven. Ik ben echt helemaal tevreden met de positie waarop ik mij momenteel bevind."