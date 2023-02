Bottas droomt van het podium: "Ik ben heel erg fit"

Valtteri Bottas trok gisteren het doek van de wagen waarmee hij aankomend seizoen gaat jagen op nieuwe successen. De Finse Alfa Romeo-coureur staat aan de vooravond van zijn tweede dienstjaar bij het Zwitserse team en hij droomt stiekem van een podiumplek. Bottas voelt zich dan ook ijzersterk.

Bottas verruilde voorafgaand het vorige seizoen het topteam van Mercedes voor Alfa Romeo. Bij de Zwitserse renstal liet hij vooral in de eerste seizoenshelft zien dat hij nog altijd de snelle coureur is die hij daarvoor was. De Fin was vrijwel elk weekend sneller dan zijn debuterende Chinese teamgenoot Guanyu Zhou. In de tweede seizoenshelft ging het wat minder, maar Bottas kon alsnog terugkijken op een redelijk seizoen.

Podium

Bottas is nu klaar met terugkijken en kijkt vooral uit naar wat er komen gaat. De Finse coureur gaat met zijn nieuwe C43 op jacht naar successen en hij spreekt zich uit tegenover Reuters: "Het doel van dit seizoen is om hoger te finishen dan vorig jaar, ook wil ik meer consistent zijn. We hadden teveel ups en downs vorig jaar. Ik droom ook altijd stiekem van een podiumplaats, maar laten we eerst maar kijken."

Fit

De 33-jarige Bottas is ondertussen één van de meest ervaren coureurs van het veld, hij gaat dit seizoen beginnen aan zijn tiende kalenderjaar in de sport. Bottas maakt zich er geen zorgen over: "Ik voel me goed. Fysiek gezien ben ik heel fit. Ik voel me ook goed in de auto. Ik heb nog geen signalen gezien van afnemende performance. Eigenlijk heb ik het gevoel dat ik elk seizoen altijd weer iets leer en daardoor heb ik meer ervaring en word ik beter. Ik heb zonder twijfel nog steeds vele jaren in mij zitten."