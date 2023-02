Alonso neemt trouwe sponsor mee naar Aston Martin

Fernando Alonso staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in dienst van het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kwam over van het team van Alpine en gaat nu weer op jacht naar successen. Hij bezorgt zijn nieuwe werkgever nu een klein succesje, hij bezorgt het team namelijk een sponsordeal.

Aston Martin maakte gisteren namelijk bekend dat ze gaan samenwerken met Citi Private Bank. De sponsor werkt al langer samen met Alonso en de deal werd dan ook aangekondigd als een verlenging van de langdurige relatie tussen coureur en Citi. De twee werken als sinds 2016 samen en bij Aston Martin wordt dit nu voortgezet. De logo's van het bedrijf zullen zichtbaar zijn op de halo van de wagens van Alonso en Lance Stroll.

We're delighted to announce the beginning of a new sponsorship with @Citi. 🤝



An expansion of the longstanding relationship with @alo_oficial, Citi will be featured on the halo of both AMR23 race cars this season.



Tap below to read more.