Verstappen maakt indruk op Horner: 'Wat hij heeft bereikt is fenomenaal"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft er twee indrukwekkende seizoenen opzitten. Bij Red Bull geniet men van de successen en volgens Christian Horner is van mening dat Verstappens groei zijn sterke punt is.

Verstappen pakte in 2021 zijn eerste wereldtitel na een bloedstollend duel met zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen pakte de wereldtitel in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale. Afgelopen seizoen maakte Verstappen nog meer indruk dan een jaar eerder. De Nederlandse coureur werd met overmacht wereldkampioen en verbrak de records van meeste zeges in een seizoen en de meeste WK-punten in een seizoen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geniet met volle teugen van de successen van Verstappen. De Brit ziet zijn Nederlandse stercoureur elk weekend weer groeien. In gesprek met he Duitse Auto, Motor und Sport reageert Horner op Verstappens sterke 2022: "Ik denk dat het goede van Max is dat als hij meer ervaring op doet, hij meer compleet en veelzijdiger wordt. Hij gaat dan enorm goed met druk om. Wat hij heeft bereikt is echt fenomenaal."