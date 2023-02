Officieel: Williams kondigt samenwerking met Gulf Oil aan

Het team van Williams trok zojuist het doek van hun nieuwe uitdager voor het aankomende seizoen. De Britse renstal presenteerde echter nog iets anders in de vorm van de nieuwe sponsor Gulf. Het bedrijf heeft een enorme historie in de racerij en de bekende kleurstelling zorgde voor veel legendarische wagens.

De deal tussen Williams en Gulf hing al eventjes in de lucht. Vorige week lekte het al uit toen Williams per ongeluk Gulf toevoegde aan haar sponsorpagina op de website van het team. Gulf werkte in de afgelopen jaren samen met het team van Mclaren, dit resulteerde in 2021 tot een speciale livery tijdens de Grand Prix van Monaco.

Naast de samenwerking tussen het Formule 1-kamp en Gulf, zal het partnerschap ook worden uitgebreid naar de Williams Junior Academy en Williams Esports-afdelingen.

Vele liefhebbers koesterden de hoop dat de invloed van Gulf’s bijzondere kleuen meer op de Formule 1-bolide van Williams te zien zouden zijn, echter is de auto van 2023 wat betreft kleurenschema (grotendeels) identiek aan haar voorganger.

Gulf Oil Interational CEO Mike Jones laat weten ‘ontzettend blij’ te zijn met de samenwerking tussen Williams en Gulf. “Williams heeft haar vertrouwen op een samenwerking voor de lange termijn”, vertelt Jones. “Gulf en Williams delen een bijzondere motorsporgeschiedenis, met onze samenwerking gaan we geschiedenis schrijven.”

“Gulf heeft een trotse motorsporthistorie met de meest iconische en gerespecteerde teams, waar Williams Racing zeker tot toebehoort. Samen delen we decennia aan ervaring om de Formule 1-en Williams fans nóg meer goeds te gaan brengen. Met een partnerschap die ook uitgebreid is naar de Williams Driver Academy en Esports-afdelingen delen we een visie voor een succesvolle toekomst in de motorsport, zowel op als naast de baan”, sluit Jones af.