Hamilton gaat verder met strijd: "Team presteert beter als het divers is"

Lewis Hamilton gaat aankomend seizoen op jacht naar sportieve revanche. De Britse Mercedes-coureur won vorig seizoen voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix. Aankomend seizoen moet daar verandering in komen, maar Hamilton gaat ook jagen op andere doelen. Hij wil blijven werken aan de diversiteit binnen het team, hij denkt dat een bedrijf dan ook beter functioneert.

Hamilton toonde zich in de afgelopen jaren steeds meer en meer een voorvechter van diversiteit. De zevenvoudig wereldkampioen liet zijn stem luid en duidelijk horen na de moord op George Floyd, hij zette zich in voor de Black Lives Matter-beweging en sprak zich uit tegen racisme. Hamilton maakte zich ook sterk voor diversiteit en hij doet er alles aan om de Formule 1 diverser te maken.

Tegendeel bewijzen

De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich steeds duidelijker en duidelijker uit in de afgelopen jaren. Voor sommigen kwam dat als een verrassing en in een interview voor sponsor UBS legt Hamilton het uit: "Ik denk dat het een beetje in mij zit. Ik heb nooit goed geweest in het vasthouden aan een bepaald soort regels. Als iemand tegen mij zegt dat ik iets niet kan doen, dan wil ik altijd het tegendeel bewijzen."

Presteren

Met meerdere organisaties en foundations probeert Hamilton er dan ook voor te zorgen dat de diversiteit in de koningsklasse van de autosport toeneemt. De Brit zet zich ervoor in met alles wat hij in zich heeft: "Het is mijn doel om dat te veranderen in de toekomst. Ik denk dat een divers team bewezen beter is voor een organisatie. Ik denk dat het beter is voor het bedenken van ideeën en creativiteit. Het laat zien dat een team beter presteert wanneer het diverser is."