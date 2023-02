Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: Red Bull Racing

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: de regerend wereldkampioenen, Red Bull Racing.

Red Bull Racing

Licentie: Oostenrijk

Fabriek: Milton Keynes, Engeland

Resultaat 2022: wereldkampioen

Overwinningen: 92

Podiumplaatsen: 234

Grands Prix: 347

In de relatief korte tijd dat Red Bull Racing op de Formule 1-startopstelling verschijnt, heeft het Oostenrijkse team een blijvende indruk achtergelaten. Waar het in 2005 debuteerde, wint het sinds 2009 – op een enkele uitzondering na (2015) – elk jaar minstens een handvol races en speelt het geregeld een rol van betekenis in het wereldkampioenschap. De geoliede machine die teambaas Christian Horner en technisch brein Adrian Newey hebben gebouwd, heeft alle figuurlijke kenmerken van een perfect afgestelde sneltrein.

1. Max Verstappen

Hasselt, België (Nederlandse licentie), 30 september 1997

Wereldkampioen 2021, 2022

Statistisch gezien wordt de percentuele kans op een wereldtitel voor Max Verstappen ieder jaar een stukje kleiner. Ga maar na: voor één wereldtitel bestaat er een bepaalde kans, twee op een rij is al wat lastiger. Laat staan drie! De nog altijd slechts 25-jarige Nederlander lijkt echter over een aangeboren afkeer jegens statistieken die niet in zijn voordeel spreken te beschikken en gezien de eenvoud waarmee Verstappen vorig jaar naar zijn tweede titel reed, zou geen enkele Formule 1-liefhebber ervan opkijken als hij ook in 2023 met het wereldkampioenschap aan de haal gaat.

Continuïteit is één van de belangrijkste begrippen in de Formule 1 en laat Verstappen nu bijzonder goed op zijn plaats zitten. De 35-voudig Grand Prix-winnaar gaat zijn zevende volledige seizoen bij Red Bull Racing tegemoet, een renstal waarvoor hij in het voorjaar van 2016 mocht debuteren. Ook al zegt men soms – voor de vorm – van niet, het mag duidelijk zijn dat alles bij Red Bull Racing om Verstappen draait. En geef ze eens ongelijk: de Limburger is zonder twijfel één van de meest begaafde rijkunstenaars die ooit het circuit hebben betreden.

Alles wat geen wereldtitel is zal de buitenwacht aanmerken als teleurstelling voor Verstappen, maar de twintiger kijkt daar zelf naar alle waarschijnlijkheid een stuk genuanceerder tegenaan. Natuurlijk wil hij de beste zijn, maar de kopman van Red Bull weet dondersgoed dat het materiaal in de koningsklasse doorslaggevend is. Als zijn werkgever de plank op één of andere manier heeft misgeslagen met wat betreft de constructie van de RB19, dan zal Verstappen de eerste zijn die aangeeft dat titelprolongatie onhaalbaar is.

11. Sérgio Pérez

Guadalajara, Mexico, 26 januari 1990

In Nederlandse oren klonk het dolkomisch: Sérgio Pérez als minister van defensie, omdat hij in de slotrace van het veelbesproken wereldkampioenschap van 2021 Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton zo keurig in de weg had gereden. Voor de ijdele Pérez was het echter een stevige knauw. Jarenlang wurmde de Mexicaan zich in tweedehands materiaal een weg naar voren, om in een titelwinnende wagen lijdzaam toe te zien hoe zijn teamgenoot de gevierde man was.

Vorig jaar kwam Pérez iets dichterbij. Wat heet: in de eerste versie van de RB18 kon man die kortgeleden zijn 33ste verjaardag vierde zelfs de allereerste poleposition uit zijn lange Formule 1-carrière noteren, en won hij de Grand Prix van Monaco. Echter, daarna kwam de klad erin. Pérez kon het constante topniveau van zijn gevierde teamgenoot in geen velden of wegen evenaren en moest in veel gevallen genoegen nemen met een tweede of een derde plek. De strijd om het plekje achter Verstappen in het wereldkampioenschap, uit marketingpunt een belangrijke slag voor Red Bull, ging in de laatste race verloren aan Charles Leclerc.

Pérez zal zich voor 2023 wederom hebben opgemaakt voor een titelstrijd, maar de kans is vrij groot dat hij ook dit jaar naast het net zal vissen. Waarom zou de Mexicaan nu ineens wél de top dog binnen het team mogen zijn, terwijl zijn teammakker over een miljoenencontract voor meerdere jaren beschikt? Sterker nog: met Daniel Ricciardo op de reservebank en Liam Lawson op het vinkentouw – waardoor Red Bull mogelijk promotietrucs kan doorvoeren – zal Pérez eerder in de achteruitkijkspiegel loeren.