Lawson verzorgt Red Bull-demo op Mount Panorama circuit

Dit weekend wordt in Australië de twaalf uur van Bathurst verreden. De endurancerace wordt verreden op het iconische Mount Panorama circuit. De baan kent veel hoogteverschillen en vormt een grote uitdaging voor mens en machine. Het Formule 1-team van Red Bull Racing verzorgde een demorun tijdens het event.

Reservecoureur Liam Lawson mocht dit weekend namelijk in actie komen in een Red Bull RB7. De Nieuw-Zeelander mocht een paar rondjes rijden over het circuit en hij deed zeker niet rustig aan. Voor de bezoekers was het een bijzonder beeld, aan de 12 uur van Bathurst doen namelijk GT's mee.