Schumacher bezoekt nieuwe collega's op Mercedes-fabrieken

Mick Schumacher is sinds dit jaar de nieuwe reservecoureur van het team van Mercedes. De Duitse coureur zal gaan fungeren als stand-in voor de vaste coureurs Lewis Hamilton en George Russell. De Duitse reservecoureur heeft zijn nieuwe werkgever in ieder geval iets beter leren kennen.

Het team deelde namelijk op sociale media twee selfies van Schumacher. De Duitse coureur heeft namelijk de fabrieken van het team in Brackley en Brixworth bezocht. Schumacher reed vorig seizoen nog in de koningsklasse van de autosport bij Haas, maar hij kreeg geen nieuw contract. Schumacher is dit jaar niet alleen de reserve van Mercedes, hij vervult diezelfde rol ook voor McLaren.