Ferrari start nieuwe krachtbron voor het eerst op

Het team van Ferrari heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. De Italiaanse renstal is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en men heeft laten weten dat de nieuwe krachtbron voor het eerst is opgestart.

Ferrari deelt de mijlpaal op sociale media. Waar andere teams kiezen voor een geheimzinnig filmpje vanuit de fabriek, laat men bij Ferrari een cryptische animatie zien. Volgens het team werd de motor rond half twaalf vrijdagochtend voor het eerst opgestart. Bij het moment waren onder andere teambaas Frédéric Vasseur, Piero Ferrari en CEO Benedetto Vigna aanwezig. Ferrari trekt het doek van de nieuwe wagen af op 14 februari.

Fired up and READY for this season 🤩



Our 2023 challenger roars into life for the first time 🐎 @Charles_Leclerc @Carlossainz55