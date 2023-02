Red Bull komt met speciale livery-actie voor fans

Het team van Red Bull Racing onthulde vandaag in het Amerikaanse New York de nieuwe RB19. De Oostenrijkse renstal maakte er een showtje van vol met opvallende aankondigingen. Red Bull-teambaas Christian Horner kwam tevens met een bericht voor de fans, ze kunnen speciale livery's gaan ontwerpen.

Onder de noemer van 'Mark Your Mark' kunnen fans voor de drie Amerikaanse Grands Prix de livery van de Red Bulls gaan ontwerpen. Dat betekent dus dat Max Verstappen en Sergio Perez in Miami, Austin en Las Vegas met een speciale kleurstelling zullen gaan rijden. De fans kunnen via het internet hun designs indienen en een jury kiest dan de winnaars.

Het wordt niet de eerste keer dat de Oostenrijkse regerend constructeurskampioen met een speciale livery zal gaan rijden. Red Bull reed in de Turkse Grand Prix in 2021 bijvoorbeeld met een speciale livery ter eren van Honda. In het verleden werd er ook gereden met speciale livery's met kleine fotootjes van de fans. Deze wagens werden slechts eenmalig ingezet en men kon toen betalen voor een plekje op de wagen.