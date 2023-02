Verstappen en EA gaan sponsordeal aan

Vandaag wordt de nieuwe Red Bull onthult in het Amerikaanse New York. Ook Max Verstappen is daar bij aanwezig en de Nederlander zal zich ook tonen in zijn nieuwe Red Bull-outfit. Het lijkt erop dat hij een nieuwe sponsor heeft aangetrokken in de vorm van game-ontwikkelaar EA.

Op een aantal foto's van Verstappen voorafgaand de lauch van de RB19 is te zien dat er op de voorkant van zijn helm het logo van de game-ontwikkelaar staat. EA is verantwoordelijk voor de door Verstappen geliefde FIFA-games en sinds een paar jaar zijn ze ook verantwoordelijk voor de officiële Formule 1-game. Saillant detail is dat Verstappen in het verleden regelmatig liet blijken geen fan te zijn van de F1-game. EA kondigde de samenwerking aan tijdens de lauch van Red Bull.

Ook de logo's van supermarktketen Jumbo zijn nog aanwezig, ondanks de rel omtrent Frits van Eerd is het contract met Verstappen nog geen verleden tijd. Dit komt mede door het feit dat het contract tussen de Nederlander en Jumbo zeer goed in elkaar zit. Jumbo liet eerder weten afscheid te nemen van veel andere coureurs waarmee ze samenwerkten.