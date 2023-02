Horner feliciteert Vowles: "Alleen Williams en Mercedes weten wat er is afgesproken"

Enkele weken geleden maakte het team van Williams bekend dat ze James Vowles hebben aangesteld als de nieuwe teambaas. Vowles komt over van het team van Mercedes waar hij de hoofdstrateeg was. Red Bull-teambaas Christian Horner bekijkt de zaak met verregaande interesse, maar hij weet niet wat Williams en Mercedes hebben afgesproken.

Vowles was in de afgelopen jaren één van de belangrijkste gezichten van het team van Mercedes. De Brit was verantwoordelijk voor veel strategische keuzes en niemand zag dan ook aankomen dat hij zou worden aangesteld als de teambaas van Williams. De Britse renstal moest opzoek gaan naar een nieuwe teambaas nadat Jost Capito eind vorig jaar plotseling de deur achter zich dicht trok.

Kans

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zag dat de concurrentie een belangrijke schakel heeft verloren. De Brit is complimenteus en reageert in gesprek met MotorSport Magazine sportief op de aanstelling van zijn concullega Vowles: "Ik ken James niet zo heel erg goed, maar hij is overduidelijk een slimme gast. Williams is zorgvuldig te werk gegaan en ik denk dat het geweldig is dat ze hem de kans te geven om deze stap te zetten."

Afspraak

Horner, en vele anderen met hem, zag wel dat Vowles wel heel erg snel de overstap mag maken naar een andere renstal. Het is opvallend en Horner vraagt zich dan ook af wat Williams en Mercedes hebben bedacht. Veel teams maken immers gebruik van de gardening leave. Horner: "Williams heeft waarschijnlijk het beste voor hun business gedaan. Maar, alleen Williams en Mercedes zullen weten wat er is afgesproken over deze vroege overstap."