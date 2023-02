Video: Lachende gezichten bij eerste rondjes van het jaar van Hamilton

Na een paar maanden vakantie nam Lewis Hamilton gisteren weer plaats achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam in actie tijdens een bandentest op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Hamilton reed hiermee zijn eerste rondjes van het jaar.

Het team van Mercedes werkte deze week een paar dagen lang een bandentest af voor bandenleverancier Pirelli. George Russell was eerder deze week in de beurt, waarna Hamilton gisteren voor het eerst dit jaar in actie kwam. Op beelden van Mercedes is te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen zeer relaxt is in de pitbox. De sfeer bij Mercedes lijkt er dus goed in te zitten.