Dit is de RB19 van Verstappen en Red Bull

Vandaag is in de Amerikaanse stad New York het doek getrokken van de nieuwe wagen van het team van Red Bull Racing. Met de wagen met de naam RB19 zullen Max Verstappen en Sergio Perez op jacht gaan naar nieuwe successen en titelprolongatie in beide wereldkampioenschappen.

De RB19 kan voor Verstappen de wagen worden waarmee hij zijn derde wereldtitel op rij gaat pakken. De Nederlandse coureur en zijn Mexicaanse teamgenoot Perez trokken zojuist het doek van de wagen van het Oostenrijkse team. Het is de tweede wagen voor het aankomende seizoen die aan de buitenwereld wordt getoond, eerder deze week was het team van Haas de eerste renstal.

Met de RB19 gaat Red Bull weer de degens kruisen met de rivaliserende renstallen. Vorig seizoen vocht men enkele duels uit met Ferrari waarna ook Mercedes zich weer aan het front meldde. Verstappen en Perez lopen dit jaar ook rond in iets andere teamkleding. De RB19 is namelijk ook de eerste wagen uit het tijdperk waarin Red Bull samenwerkt met het kledingmerk Castore.