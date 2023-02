Russell maakt eerste Mercedes-meters van 2023

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieus van start gegaan. Eerder deze week onthulde het team van Haas als eerste de nieuwe bolide en veel andere teams zijn inmiddels al ver gevorderd in de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het team van Mercedes heeft nu ook de eerste meters gemaakt.

In de wintermaanden voeren veel teams een test uit voor bandenleverancier Pirelli of om de coureurs weer in het juiste ritme te krijgen. Het team van Mercedes kwam gisteren ook weer de baan op met vermoedelijk een verouderde wagen. Op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk kwam George Russell in actie, zo bleek uit een paar beelden die het team deelde op de sociale media. Op de foto draagt Russell een helm met een zwart design, de laatste races van 2022 reed hij met een blauwe helm.