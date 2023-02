Vasseur verzweeg Ferrari-deal voor Audi

Frédéric Vasseur mag zich sinds deze maand officieel de teambaas van Ferrari noemen. De Fransman komt over van het team van Alfa Romeo, de Zwitserse renstal wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi. Vasseur was betrokken bij de Audi-deal, maar hij liet de Duitse fabrikant niet weten dat hij onderhandelde met Ferrari.

Audi maakte vorig seizoen bekend dat ze de koningsklasse van de autosport gaan betreden in 2026. De Duitse autobouwer maakte enkele maanden geleden dat ze vanaf dat jaar gaan samenwerken met Sauber, het huidige Alfa Romeo. Vasseur was als teambaas vanzelfsprekend betrokken bij de totstandkoming van de Audi-deal, door zijn overstap naar Ferrari zal hij deze deal in de praktijk niet meemaken.

Vasseur zweeg geruime tijd over zijn onderhandelingen met het team van Ferrari. De Fransman is de opvolger van Mattia Binotto, bij Audi wist men niets af van deze zaak. In gesprek met Motorsport.com spreekt Vasseur zich er eerlijk over uit: "Ik heb zelf al nagedacht en alleen de gesprekken met John Elkann gevoerd. Ik heb voor de bekendmaking ook helemaal niets met Audi besproken. Uiteindelijk heb ik met iemand van Audi gesproken, die zei echter dat je een aanbod van Ferrari niet kan afslaan."