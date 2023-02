Villeneuve jaagt op alternatieve Triple Crown: deel twee, Jerez ‘97

Saai is het zelden als Jacques Villeneuve in de buurt is. De goedgebekte Canadees, inmiddels 51 jaren oud, wil van geen wijken weten en rijdt anno 2023 nog altijd rond in de mondiale autosport. Komend jaar doet Villeneuve zelfs een gooi naar de alternatieve Triple Crown.

Wie het even niet scherp heeft: de Triple Crown of Motorsport bestaat uit het winnen van de Indianapolis 500, de 24 uur van Le Mans en de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Enkelen stellen dat er een alternatieve variant mogelijk is, waarbij de Grand Prix van Monaco niet leidend is voor het Formule 1-partje, maar wereldkampioenschapswinst in de koningsklasse juist wel.

Villeneuve won in zijn lange raceleven al op Indianapolis en kroonde zich in 1997 tot wereldkampioen Formule 1. Aangezien hij komend jaar achter het stuur van de Vanwall Hypercar stapt, zou de vijftiger in theorie de alternatieve Triple Crown kunnen veroveren. Dat het gebeurt is minder waarschijnlijk, maar toch is het idee voeding voor een trilogie op GPToday.net. Met vandaag in deel twee: Jerez de la Frontera, 1997.

Precedent

Na een waanzinnig debuutseizoen in de Formule 1, dat volgt op de Indianapolis 500-overwinning van 1995, mag Jacques zich voor het nieuwe seizoen tot één van de favorieten scharen. Regerend wereldkampioen Damon Hill is door Williams weggepest en zal bij Arrows niet om de knikkers strijden, wat Ferrari-kopman Michael Schumacher in slechts zijn tweede Italiaanse dienstjaar kan is nog een vraagteken.

Vier overwinningen, een handvol polepositions – waarvan eentje tijdens zijn allereerste Grand Prix-weekend op het semi-stratencircuit van Albert Park in Melbourne – en een vicekampioenschap in de Formule 1 geven Jacques voorafgaande aan het racejaar 1997 vleugels. Hij verkondigt aan iedereen die het maar horen wil – en ook aan zij die niet luisteren – dat hij, en niemand anders dan hij, de titel van het nieuwe jaar moet veroveren.

Bij de seizoensouverture in Australië laat Jacques er in kwalificatietrim geen gras over groeien. Het verschil met de nummer twee, nieuwbakken Williams-teamgenoot Heinz-Harald Frentzen, bedraagt een schokkende 1.754 seconden. Schumacher, de nummer drie, wordt zelfs op meer dan twee volledige tellen gereden. Bij de start wordt alles weggegooid doordat Jacques niet goed wegkomt en door Eddie Irvine uit de race wordt gekegeld, maar het precedent is geschapen.

Schorsing

Gedurende het Formule 1-seizoen 1997 is Jacques de te kloppen man. In Brazilië, Argentinië, Spanje, Groot-Brittannië, Hongarije, Oostenrijk en Luxemburg (Nürburgring) rijdt hij naar de overwinning. Soms blijkt Jacques’ grootste tegenstander echter hijzelf. Als Schumacher kort voor de zomerstop over een geüpgraded versie van zijn Ferrari komt te beschikken, heeft Jacques bovendien niet meer het alleenrecht op het predicaat titelkandidaat.

Af en toe vindt er kortsluiting plaats in Jacques’ bovenkamer. Bijvoorbeeld op Suzuka, waar hij ondanks het feit van twee voorgaande waarschuwingen voor een derde keer tegen een reprimande aanloopt. Tijdens een gele vlag die in de trainingssessie wordt uitgehangen, vermindert Jacques niet genoeg snelheid. Sterker nog, hij sjeest volgas door.

Doordat de FIA een optelsommetje maakt en de voorgaande twee waarschuwingen die Jacques heeft ontvangen in haar oordeel laat meewegen, wordt de gedoodverfde kampioen van 1997 geschorst van deelname aan de voorlaatste race. Hij heeft op dat moment negen punten voorsprong op Schumacher en zo zodoende de titel veilig kunnen stellen. Williams gaat in beroep en Jacques mag starten, maar zijn vijfde finishplaats wordt nadien toch ongeldig verklaard. Met terugwerkende kracht wordt-ie namelijk alsnog geschorst.

Jerez

Zodoende reist niet Jacques, maar zijn grote rivaal Schumacher in voordeelspositie af naar Jerez. In het Zuid-Spaanse stadje staat de laatste Grand Prix van 1997 op het programma. De stand: Schumacher 78, Jacques 77. Winner takes it all. In de kwalificatie zetten de kemphanen precies dezelfde rondetijd neer (1.21.072), een tijd die Jacques’ teammaat Frentzen ook weet te bewerkstelligen. Omdat Jacques ‘m als eerste rijdt, mag hij vanaf poleposition starten.

Evenals in Melbourne het geval was, komt Jacques echter waardeloos van zijn plaats. Schumacher neemt het heft in handen en pas als Frentzen hem voorrang verleent, kan Jacques vanaf P2 in de achtervolging. Lange tijd lijkt het erop dat Schumacher met de titel van ’97 aan de haal gaat, maar dat is buiten Jacques gerekend. Na zijn tweede pitstop loopt de witblauwe Williams met startnummer drie zienderogen in op de leidende Ferrari en in rondje 47 waagt de Canadees een inhaalpoging.

De uitkomst is bekend: Schumacher gooit de deur dicht, maar snijdt zichzelf in de vingers. Jacques kan doorrijden, de Duitser belandt in de grindbak. Jacques heeft genoeg marge om Mika Häkkinen en David Coulthard de eerste en de tweede plaats te gunnen, om zelf als derde over de eindstreep te rijden. Met de vier WK-punten die er in 1997 worden uitgedeeld voor een derde plaats komt zijn eindtotaal op 81 en daarmee is Jacques wereldkampioen Formule 1.

Achterdeur

Het blijft bij dat ene kampioenschap. In 1998 is de Williams niet vooruit te branden en gaat Häkkinens McLaren met de grootste prijs in de haal, daarna maakt Jacques een grote fout door zijn Williams-contract niet te verlengen en zijn eigen droomstal op te richten. Die droomstal wordt een nachtmerrie op wielen. British American Racing (BAR) komt met een hoop bombarie binnen, maar scoort in 1999 precies nul wereldkampioenschapspunten.

In de daaropvolgende jaren reikt Jacques nog tweemaal tot het erepodium en tweemaal rust die prestatie vooral op geluk en uithoudingsvermogen. Tijdens de Spaanse Grand Prix van 2001 valt leider Häkkinen in de laatste ronde uit, waardoor het achtervolgende trio Schumacher, Juan Pablo Montoya en Jacques de podiumplaatsen verdelen. Later in het seizoen finisht de Canadees na een chaotische Duitse Grand Prix wederom op de derde plaats.

Na bonje met de halve BAR-renstal – waaronder teammaat Jenson Button – wordt Jacques een week voor de seizoensfinale van 2003 de deur gewezen. Via drie invalbeurten bij Renault in 2004 komt de wereldkampioen voor 2005 bij Sauber terecht, maar dat blijkt uitstel van executie. In de zomer van 2006 verdwijnt het voormalige wonderkind door de achterdeur uit de Formule 1. Dankzij zijn in 1997 veroverde wereldtitel heeft Jacques echter wel twee partjes van de alternatieve Triple Crown te pakken.