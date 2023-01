Horner merkt effect budgetcapstraf: "Moeten beter gedisciplineerd zijn"

Het team van Red Bull Racing heeft een zwaar seizoen voor de boeg. Alhoewel de Oostenrijkse regerend constructeurskampioen voor velen als de favoriet geldt, hebben ze nog wel te maken met de naweeën van de budgetcapstraf. Teambaas Christian Horner ziet dan ook effect van de straf.

Red Bull Racing werd vorig jaar bestraft door autosportfederatie FIA toen bleek dat ze in 2021 de budgetcap hadden overschreden. Het ging om een minimale overschrijding, maar dat betekende niet dat de straf meeviel. De FIA legde Red Bull een forse boete op en men mag tevens minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Deze aftrek van windtunneltijd komt tevens bovenop de al beperkte windtunneltijd van het team als constructeurskampioen mag men immers het minste tijd door brengen in de windtunnel.

Effect

Red Bull accepteerde de straf, maar weet wel dat er consequenties aan vast zitten. Teambaas Christian Horner geeft aan dat ze de tik op de kin moeten incasseren. In gesprek met RACER sprak de Britse teambaas zich uit: "We hebben momenteel zo'n 25 procent van onze straf erop zitten. Het heeft zeker effect gehad op ons als Red Bull Racing. Het heeft een significant effect op de hoeveelheid runs die we in elk kwartaal kunnen uitvoeren in de windtunnel."

Aanpassen

Horner weet dat de regels omtrent het budgetcap ervoor zorgen dat er nieuwe uitdagingen zijn. De Brit weet dat er genoeg moet gebeuren en daar draait hij niet om heen: "Het betekent dat wij onszelf moeten aanpassen en dat we meer gefocust moeten zijn. We moeten beter gedisciplineerd zijn wat betreft de onderdelen die we naar de windtunnel sturen of testen met onze simulatietools."