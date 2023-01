Bottas geen fan van regelwijzing FIA: "Waarom willen ze ons onder de duim houden?"

Autosportfederatie FIA kwam eerder dit jaar met een controversiële aanpassing van het sportieve reglement. Het regelboek werd aangepast op het gebied van onder andere politieke statements voorafgaand de Grands Prix. De kritiek is niet mals en ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is er geen fan van.

In de afgelopen jaren werden er veel statements gemaakt door de coureurs voorafgaand de races. Lewis Hamilton maakte zich sterk voor de Black Lives Matter-beweging en Sebastian Vettel sprak zich uit voor homorechten en vroeg tevens aandacht voor het klimaat. De FIA wil deze statements nu de kop indrukken en staat ze alleen maar toe als ze er toestemming voor vragen aan de autosportfederatie.

De reacties op de regelwijziging waren niet bepaald positief. Nog niet veel coureurs hebben ze erover uitgesproken, maar Valtteri Bottas is in ieder geval zeer kritisch. De Finse Alfa Romeo-coureur was afgelopen weekend aanwezig bij de Race of Champions en wordt geciteerd door The Sport Rush: "Zelf heb ik niet zoveel met politiek. Ik doe waar ik van houd en dat is racen. Politiek is echter een onderdeel geworden van onze sport. Ik snap dat ook niet waarom de FIA ons onder de duim wil houden. Ik vind dat wij als coureurs het recht moeten hebben om te praten waarover we willen."