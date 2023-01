Webber verwacht veel van Red Bull: "Alle teams moeten sterker worden"

Red Bull Racing gaat aankomend seizoen op jacht naar titelprolongatie in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal zal het seizoen echter wel starten met een handicap, door de budgetcapstraf mogen ze immers minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Mark Webber gaat er echter vanuit dat Red Bull de sterkste ploeg zal zijn in 2023.

Red Bull en hun stercoureur Max Verstappen werden afgelopen seizoen met redelijke overmacht wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Verstappen won in totaal vijftien Grands Prix en kroonde zich al in Japan tot wereldkampioen, Red Bull werd enkele races later constructeurskampioen. Het is nog maar de vraag hoe succesvol de Oostenrijkse renstal dit jaar zal zijn, de straf voor het overschrijden van de budgetcap is immers fors.

Oud-coureur Mark Webber gaat er echter gewoon vanuit dat zijn voormalige werkgever Red Bull succesvol zal zijn. De Australiër deelt zijn verwachtingen met Motorsport.com: "Red Bull zal nog steeds het gevaarlijkste team zijn als ze uit de startblokken komen. Eigenlijk moeten alle teams sterker worden op alle aspecten. We zagen dat Mercedes een goede betrouwbaarheid had en Ferrari wat minder. Red Bull had een goede betrouwbaarheid en was snel op alle circuits. Voor Max is het soms Formule 1 Plus. Ik denk dat zijn inhaalrace in Spa echt mijn hoogtepunt was."