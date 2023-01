Williams esports door het stof na oneerlijk gedrag tijdens virtuele 24 uur van Daytona

Niet alleen op het echte asfalt wordt er buiten de lijntjes gekleurd, ook in de top van de virtuele racerij zoeken teams en rijders de grens op.

Zo ook het esports-team van Williams.

Bij de virtuele 24 uur van Daytona op het platform van iRacing heeft de winnende formatie zich niet aan de gedragsnormen gehouden. Hiervoor heeft het esports-team van Williams excuses gemaakt.

Wat was er gebeurd? Eerst bleek dat Williams de poleposition behaalde door op een stuk van de de 'apron' te rijden, een soort vluchtstrook naast de kombaan voor langzaam rijdende wagens of voor bolides die naar de pits moeten. Deze vluchtstrook wordt gekenmerkt met een duidelijke gele lijn. De apron op volle snelheid gebruiken, geeft een aanzienlijk tijdsvoordeel op omdat je minder meters hoeft af te leggen.

Ook werd het team beschuldigd van onsportieve tactieken met de GT-auto die Williams gebruikte. GT-wagens rijden in hun eigen klasse een stuk langzamer dan de Hybrids en de LMP2's en worden dan ook meerdere keren op een ronde gezet. De Williams-coureurs in de GT-bolide leken blauwe vlaggen te negeren en rivaliserende auto's te vertragen om hun teamgenoten te helpen.

"We vinden dat de acties van sommige leden van het Williams Esports-team onze norm voor acceptabel teamgedrag schonden", zeiden het escorts van Williams in een verklaring op sociale media. "Daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan, zowel aan onze medeconcurrenten als aan de bredere esports-gemeenschap."

“Williams Esports, als een belangrijke speler in de branche, zet zich voortdurend in om samen te werken met game-ontwikkelaars en toernooiorganisatoren om te zorgen voor consistente handhaving van duidelijke regels en gevolgen voor inbreuken. Verantwoording, integriteit en regelgeving zijn de sleutel tot de voortdurende groei en duurzaamheid van simracing en van de bredere esports-industrie en we zijn vastbesloten om dat vooruit te helpen.''