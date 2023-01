Wie nemen er deel aan de Race of Champions?

Dit weekend wordt in het Zweedse Pite Havsbad de Race of Champions verreden. Het unieke race-evenement kent een zeer sterk startveld en een bijzonder format. Het startveld is zeer divers en bestaat uit onder andere Esporters, rallyrijders, racelegendes en Formule 1-coureurs. Het is tijd om alle deelnemers op een rijtje te zetten.

De Race of Champions bestaat uit twee dagen waar er om twee verschillende titels wordt gestreden. Vandaag wordt er gestreden om de zogenaamde ROC Nations Cup. Elk team bestaat uit twee coureurs die 1-tegen-1 over een parcours rijden in dezelfde auto's. Op zondag is het format hetzelfde alleen wordt er dan niet in teams gereden, maar wordt er om de individuele prijzen gereden.

Esporters

Aangezien er dit jaar op sneeuw en ijs wordt gereden, zijn de Scandinavische teams in het voordeel. Team Finland beschikt niet over rallycoureurs, maar met Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas en tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is de line-up nogal sterk. Er nemen overigens niet alleen landenteams deel, het eROC-team bestaat namelijk uit de Nederlander Jarno Opmeer en Lucas Blakeley.

Legendes

Namens Groot-Brittannië nemen W Series-kampioen Jamie Chadwick en David Coulthard deel aan het event. Team Duitsland heeft met viervoudig wereldkampioen Formule 1 Sebastian Vettel en Mick Schumacher een ijzersterk rijdersduo. Het Noorse team is een familieaangelegenheid want rallylegende Petter Solberg en zijn zoon Oliver vormen dit team. Team Frankrijk bestaat dan weer uit meervoudig rallykampioen Sébastien Loeb en Adrien Tambay. Het Zweedse team bestaat uit rallycrosskampioen Johan Kristoffersson en race-duizendpoot Mattias Ekström.

Stuntrijders

Aangezien er veel Scandinaviërs meedoen, is er ook een Team Nordic. Le Mans-recordhouder Tom Kristensen en IndyCar-coureur Felix Rosenqvist zijn de coureurs van het opvallende team. De Amerikaanse ploeg bestaat uit rally- en stuntcoureurs Travis Pastrana en Tanner Foust. Als laatste verschijnt er ook een Allstar-team aan de start met Formule 2-kampioen Felipe Drugovich en de Belgische rallykampioen Thierry Neuville.