Montoya ziet Verstappen als titelfavoriet: "Hij weet dat hij iedereen kan verslaan"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Alhoewel er nog geen meter is gereden met de nieuwe auto's, gaat men er wel vanuit dat Verstappen de grote favoriet is voor de titel. Ook Juan Pablo Montoya deelt die mening over Verstappen.

Verstappen was vorig jaar een klasse apart in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur ging er op vrij simpele wijze met de wereldtitel vandoor en verbrak meerdere records. Op weg naar zijn nieuwe wereldtitel pakte Verstappen het record voor de meeste WK-punten in één jaargang en ook nog eens voor de meeste zeges in één seizoen.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is dan ook van mening dat Verstappen de grote favoriet is voor het aanstaande seizoen. In gesprek met Motorsport.com gaat Montoya in op de kansen van Verstappen: "Ik zou dan zeggen dat die best wel goed zijn. Volgens mij zit Max op mentaal vlak in een zeer goede situatie. Hij weet dat hij iedereen kan verslaan. Als je ook weer over een auto beschikt waarmee je kan winnen, dan ziet het er gunstig voor je uit. Hij zal die klus zeker weten gaan klaren."