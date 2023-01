Red Bull kiest Lawson voor Bathurst-demorun

Het was al eventjes bekend dat het team van Red Bull Racing aankomende maand een bijzondere demorun zou gaan verzorgen. De Oostenrijkse renstal gaat een demo verzorgen tijdens het weekend van de 12 uur van Bathurst. Het was nog onduidelijk wie de Red Bull zou gaan besturen, maar ook dat is nu bekend gemaakt.

Nieuw-Zeelander Liam Lawson zal namelijk de Red Bull RB7 uit 2011 gaan besturen tijdens het weekend van de 12 uur van Bathurst. Lawson is onderdeel van het Red Bull Junior Team en kwam afgelopen jaar in actie tijdens een aantal vrije trainingen voor AlphaTauri en Red Bull. De Nieuw-Zeelandse coureur rijdt dit jaar in de Japanse Super Formula.

Lawson zal met de RB7 in actie gaan komen op het iconische circuit van Mount Panorama in de deelstaat New South Wales. De aanstelling van Lawson is niet verrassend aangezien hij afkomstig is uit Oceanië en hij dit jaar in Japan zal gaan racen. De 12 uur van Bathurst wordt dit jaar verreden van 3 tot 5 februari. Lawson komt op de zaterdag in actie tussen de eerste twee kwalificatiesessies in.