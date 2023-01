Vasseur laat gezicht zien tijdens Fiorano-test Leclerc

Het team van Ferrari werkt deze week een privétest af op hun circuit Fiorano. De Italiaanse renstal laat hun coureurs deze week zoveel mogelijk rondjes rijden in een verouderde wagen. Na reservecoureur Robert Shwartzman en Carlos Sainz was het gisteren de beurt aan Charles Leclerc. Hij kreeg hoog bezoek in de pits.

Zoals verwacht kwam na Shwartzman en Sainz ook Leclerc in actie tijdens de test. De Monegask had het geluk dat het weer meezat, hij kon zijn testdag op gewone slicks afwerken. Kersvers Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bezocht Leclerc bij de test, het is niet duidelijk of de Fransman ook aanwezig was bij de tests van Sainz en Shwartzman.