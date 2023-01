Red Bull deelt felicitaties uit aan jarige Sérgio Pérez (33)

Het team van Red Bull Racing viert vandaag een klein feestje. De Oostenrijke renstal hang de slingers niet op omdat er een belangrijke stap is gezet in de ontwikkeling, maar omdat Sérgio Pérez vandaag zijn verjaardag viert. De Mexicaanse corueu is vandaag 33 jaar oud geworden.

Pérez rijdt sinds 2021 voor de Oostenrijkse renstal. De Mexicaan kende de succesvolste jaren uit zijn loopbaan in dienst van Red Bull. Afgelopen jaar schreef hij twee Grands Prix op zijn naam, het was een primeur aangezien hij dit nog nooit eerder voor elkaar kreeg. Red Bull feliciteert Pérez op sociale media in diens moedertaal, het Spaans.