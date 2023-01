Marko deelt Vowles-gerucht: "Hij zou op eigen houtje zijn vertrokken"

Het team van Williams presenteerde eerder deze maand James Vowles als nieuwe teambaas. De Brit komt over van het team van Mercedes, waar hij een belangrijke rol vervulde op het gebied van de strategie. Bij Red Bull Racing bekijkt men de zaakjes vanaf de zijkant, Helmut Marko heeft opvallend dingen gehoord over het vertrek van Vowles.

Vowles was jarenlang één van de belangrijkste schakels binnen het team van Mercedes. De Brit werd enigszins verrassend gepresenteerd door Williams, hij wordt de opvolger van de plotseling vertrokken Jost Capito. Vowles heeft nog niet eerder gefungeerd als teambaas in de koningsklasse van de autosport. De verwachtingen zijn dan ook hoog.

Gespannen sfeer

Ook Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft de overstap van Vowles waargenomen. De Oostenrijker denkt niet dat er een soort Mercedes 2.0 zal ontstaan. Bij Sport1 spreekt Marko zich uit: "Ik heb hele andere dingen gehoord. Vowles zou op eigen houtje zijn vertrokken. Naar verluid neemt hij goed personeel met zich mee. Mijn bronnen vertellen tegen mij dat de sfeer bij Mercedes daarom enorm gespannen is."

Grootste tegenstander

Het is volgens Marko nog niet zeker of Mercedes door het vertrek van Vowles zwakker zal zijn worden. De Oostenrijker haalt zijn schouders erover op en wil nog eventjes rustig afwachten totdat het seizoen echt begonnen is: "Dat zullen we wel gaan zien. Ik denk echter nog steeds dat Mercedes onze grootste tegenstander zal gaan worden in de jacht op het prolongeren van onze twee wereldtitels."