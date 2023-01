Verstappen zit dagenlang in de simulator: "Dat is het zeker waard"

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen veelvuldig in de simulator te vinden is. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur neemt niet alleen plaats in de sim op zijn zolderkamer, maar ook in de simulator in de fabriek. Verstappen wil alles zelf doen en hij wil dan ook niet dat een testcoureur die klus overneemt.

Veel van de Formule 1-teams hebben op de fabriek een moderne simulator staan. Deze apparaten zijn zo realistisch mogelijk gemaakt en moeten de coureurs geven dat ze in de echte wagen zitten. Door de geringe hoeveelheid testdagen zijn de simulatoren uitgegroeid tot een onmisbare schakel. Op de sim wordt regelmatig de set-up voorbereid, meestal neemt een testcoureur of derde coureur dit voor zijn rekening.

Daniel Ricciardo is sinds dit jaar de derde coureur van Red Bull Racing, maar dat betekent echter niet dat hij de set-ups voor Verstappen mag voorbereiden. In gesprek met Speedweek geeft Verstappen dat hij elk jaar ongeveer een maand op de sim zit: "De dagen zijn dan wel heel erg lang, maar dat is het zeker waard. Ik wil ook niet dat een testcoureur deze sessies gaat overnemen. Andere teams doen dat bijvoorbeeld dan weer wel. Ik wil het zelf kunnen doen want iedere coureur heeft zijn eigen rijstijl."