Fittipaldi blijft reservecoureur van Haas Formule 1-team

Het team van Haas houdt vast aan Pietro Fittipaldi als reservecoureur. De Braziliaanse coureur fungeerde in de afgelopen seizoenen ook als reserve en men ziet dus geen aanleiding om afscheid van Fittipaldi te nemen. Het nieuws komt dan ook niet als een grote verrassing.

Fittipaldi is al flink wat jaren aan Haas verbonden als reservecoureur. Na de harde crash van Romain Grosjean in de Bahreinse Grand Prix in 2020 mocht Fittipaldi dat jaar in actie komen in de laatste twee Grands Prix. Aangezien hij daardoor nog aan de rookie-voorwaarden voldoet, mocht hij afgelopen seizoen ook twee vrije trainingen rijden. Fittpaldi rijdt aankomend seizoen ook in het World Endurance Championship.