Hamilton deelt traumatiserend jeugdverhaal: "Er werden bananen gegooid"

Lewis Hamilton is vandaag de dag één van de succesvolste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur is tegenwoordig een rolmodel, maar in zijn jeugd was dat wel anders. Hamilton werd in zijn schooltijd veelvuldig gepest en hij ziet dat als een traumatiserende gebeurtenis.

Hamilton debuteerde in 2007 in de koningsklasse van de autosport. De Britse coureur was direct al bij zijn debuut in de Formule 1 succesvol. In 2008 pakte hij zijn eerste wereldtitel waarna hij ook in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 wereldkampioen werd. Wereldwijd heeft de Brit veel fans en wordt hij geprezen om zijn rijkunsten en maatschappelijke impact naast de baan.

Traumatiserend

In zijn jeugd was zijn status echter anders. De Brit kreeg in zijn jonge jaren te maken met ernstig pestgedrag. Mercedes-coureur Hamilton spreekt zich zeer eerlijk uit in de podcast van Jay Shetty: "School was misschien wel de meest traumatiserende en moeilijkste periode uit mijn leven. Ik werd al gepest toen ik zes jaar oud was. Ik was toen één van de drie kinderen van kleur op die school. Ik was het mikpunt van oudere en sterkere pestkoppen."

Bananen

In de podcast haalt Hamilton meerdere voorbeelden van pestgedrag aan. De Britse coureur geeft bijvoorbeeld aan dat hij bij de gymles altijd als laatste werd gekozen. De pestkoppen gingen echter nog veel verder: "Er werden dingen naar mij gegooid, bananen bijvoorbeeld. Mensen zeiden ook het N-woord en ik werd een halfbloed genoemd. Ik wist niet echt waar ik bijpaste. Dat was voor mij heel erg moeilijk."