Hamilton heeft geen problemen met Verstappen: "Ik respecteer hem"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 een zeer fel titelduel uit in de Formule 1. De twee kemphanen clashten regelmatig met elkaar op de circuits en de sfeer omtrent het duel was zeer fel. Hamilton verloor de titel in de allerlaatste ronde, maar de Brit koester geen wrok tegen Verstappen.

Hamilton en Verstappen vochten in 2021 een titelduel uit wat tot het uiterste ging. Ze hadden bij het ingaan van de laatste Grand Prix in Abu Dhabi precies evenveel punten. Hamilton domineerde de race maar verloor de titel uiteindelijk aan Verstappen door een discutabele Safety Car-beslissing in de allerlaatste ronde. Verstappen ging daarna door met winnen en werd in 2022 weer wereldkampioen.

Respect

Alhoewel de fans van van de twee coureurs elkaar regelmatig in de haren vliegen op de sociale media, hebben de coureurs geen ruzie. In gesprek met het Nederlandse magazine Formule 1 spreekt Hamilton zich erover uit: "Mensen hebben het vaak over problemen tussen Max en mijzelf, maar ik respecteer hem. Max is een stuk jonger dus misschien heeft hij wel een probleem met mij. Ik ben daar niet zeker van en ik neem eigenlijk aan dat dit niet het geval is. Ik kan echter niet voor hem spreken."

2021

De frustratie bij Hamilton na de verloren wereldtitel in 2021 was overduidelijk aanwezig. De Britse coureur laste na het mislopen van de titel een maandenlange radiostilte in. Hamilton laat echter weten dat hij Verstappen ook hier niets kwalijk neemt: "Hij deed alles wat hij toen moest doen, waarom zou ik dan een probleem met hem hebben? Hij presteerde elk weekend weer, dus dat kan niemand hem afnemen."