Hamilton hield knielprotest verborgen voor Mercedes: "Durfde niet te vertellen"

in 2020 nam Lewis Hamilton het voortouw in de antiracisme-campagne van de Formule 1. De Brit knielde voorafgaand elke Grand Prix, liet zijn Mercedes zwart spuiten en sprak openlijk zijn steun uit voor de Black Lives Matter-beweging. Hamilton laat nu weten dat hij veel informatie niet deelde met zijn team.

In 2020 ontstond er veel ophef nadat George Floyd om het leven werd gebracht door agenten in de Verenigde Staten. Na de dood van Floyd braken er wereldwijd Black Lives Matter-protesten uit. Hamilton sprak zich fel uit en liep tevens mee in protesten. Ook zorgde hij ervoor dat er veel aandacht kwam voor het onderwerp in de autosport-wereld.

De Britse coureur nam het initiatief voor het knielen voorafgaand de Grands Prix, het fenomeen kwam overwaaien uit de Amerikaanse NFL. In de Jay Shetty Podcast legt Hamilton zijn worstelingen met het onderwerp uit: "Ik had besloten dat ik zou gaan knielen. Ik durfde dat echter niet aan mijn team te vertellen. Ik dacht dat ze niet zouden snappen hoe belangrijk dat voor mij was om toen te doen. Ik weet nog dat ik mijn BLM-shirt had verstopt en het vervolgens besloot te dragen. De sport had We Race As One-shirt. Ik wilde dat niet doen waar daar ging het toen niet om."