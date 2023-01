Imola-demorun Verstappen krijgt prijzig staartje

Daags nadat Max Verstappen zijn tweede wereldtitel had veiliggesteld, reisde de Nederlander af naar het circuit van Imola voor een promotievideo. Verstappen kwam daar in actie met een Red Bull RB9 uit het seizoen 2013. Nu blijkt dat hij na afloop van deze test een boete heeft ontvangen.

Verstappen reed deze demorun voor promotiemateriaal voor specials van streamingsdienst Viaplay. De dienst heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in handen in Nederland. Verstappen tekende een overeenkomst van de dienst en fungeert in een aantal specials. Met de RB9 kwam hij op het circuit van Imola in actie voor één van deze specials. Hij doorbrak daar echter de geluidslimiet.

Verstappen en Red Bull ontvingen daarvoor een boete van 500 euro. Deze forse straf werd door circuitvertegenwoordiger Elena Penazzi uitgelegd tegenover Corriere dello Sport: "Het Red Bull-evenement was het enige moment waar er afgelopen jaar echt herrie werd gemaakt. Ondanks de vele races bleven we altijd in de limieten voor het geluid. Op 12 oktober was Red Bull aanwezig met een oudere auto en daarmee werd de limiet omschreven. Het ging echter maar om een paar rondjes."