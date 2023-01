Vader Perez verwacht wereldtitel: "Ze hebben het beste van Checo nog niet gezien"

Sergio Perez staat aan de vooravond van zijn derde seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur kreeg vorig jaar een nieuw contract en het wederzijds vertrouwen is groot. Zijn vader is zeer trots en hij gaat ervanuit dat zijn zoon gaat meestrijden om de titel.

Perez kwam na 2020 zonder stoeltje te zitten toen hij geen nieuw contract kreeg bij het toenmalige team van Racing Point. Het team van Red Bull Racing bleek de laatste reddingsboei te zijn toen men besloot Alexander Albon te degraderen tot derde coureur. Perez kende een aardig seizoen in 2021 en won afgelopen jaar zelfs twee races in de koningsklasse van de autosport.

Relatie

Perez' vader Antonio Perez gaat ervanuit dat zijn zoon in het derde Red Bull-jaar gaat oogsten. De vader van Perez spreekt zich erover uit bij het Mexicaanse medium EnCacha: "De relatie die hij heeft opgebouwd met Red Bull is echt het beste wat hem kon overkomen in de Formule 1. Vergeet niet dat hij werd ontslagen door Racing Point en daardoor zonder baan zat. Hij heeft zijn vorm echter opnieuw gevonden. De twee seizoenen met Red Bull waren de belangrijkste voor hem persoonlijk."

Wereldkampioen

Perez senior gaat er dan ook vanuit dat hij binnenkort mag gaan juichen om een wereldtitel van zijn zoon. De Mexicaan is nogal duidelijk: "Mexico gaat niet snel opnieuw in een soortgelijke situatie terecht komen. We moeten hiervan dus echt genieten. Ik kan je ook zeggen dat we van Checo het beste nog niet hebben gezien. Hij heeft nog meer en op enig moment zal Mexico in zijn persoon een wereldkampioen hebben."