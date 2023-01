Circuit Barcelona krijgt speciale Verstappen-tribune

Max Verstappen is niet alleen de regerend wereldkampioen, hij is ook één van de meest populaire coureurs van het Formule 1-veld. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt tijdens veel raceweekenden toegejuicht door het Orange Army. Op het circuit van Barcelona krijgen de oranjefans nu een eigen tribune.

Gisteren werd namelijk bekend dat er aankomend seizoen een speciale Max Verstappen-tribune wordt geopend op het circuit de Barcelona-Catalunya. Op het circuit waar Verstappen in 2016 zijn eerste Grand Prix won, krijgen zijn fans nu de kans om plaats te nemen op de speciale tribune. De tribune zal worden geplaatst bij bocht 12 en de fans krijgen de beschikking over een aantal speciale dingen waaronder een Travel Bag.

