Loeb gaat titel verdedigen bij Race of Champions in Zweden

Aan het eind van deze maand wordt in het Zweedse Pite Havsbad weer de bekende Race of Champions verreden. Aan het jaarlijkse event nemen veel Formule 1-coureurs en voormalig wereldkampioenen deel. Ze krijgen op de valreep een nieuwe concurrent in de vorm van Sébastien Loeb.

Rallylegende Loeb gaat op 28 en 29 januari zijn best doen om zijn Race of Champions-titel te verdedigen. Loeb nam eerder dez maand deel aan de Dakar Rally en verruilt nu dus de woestijn voor sneeuw en ijs. Loeb neemt tevens deel aan de landenwedstrijd, hij zal daar een duo gaan vormen met ETCR-kampioen Adrien Tambay. Aan het evenement nemen ook Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Mika Häkkinen en Valtteri Bottas deel.