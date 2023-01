Mercedes grapt met vleugelstraf Verstappen

Terwijl de teams en coureurs langzamerhand terugkeren van hun vakanties, vermaken de sociale media-afdelingen van de teams de fans om de tijd te doden. Bij het team van Mercedes is het niet anders en besluit men een klein grapje uit te halen met concurrent Red Bull Racing en Max Verstappen.

De twee teams hadden het in de afgelopen jaren aardig aan de stok met elkaar. Mercedes reageerde vorig jaar fel om de budgetcap-overschrijding van Red Bull en in 2021 vochten de twee teams een fel titelduel uit. Eén van de meest besproken momenten uit dat duel was een incident in Brazilië. Verstappen raakte op Interlagos de achtervleugel van Lewis Hamilton aan in het parc fermé. De wedstrijdleiding gaf hem een megaboete van 50.000 euro en bij Mercedes besluit men daarover nog maar een keertje te grappen.