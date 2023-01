Teambaas Szafnauer ziet 'veel potentie' in Alpine-junior Doohan

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is onder de indruk van Alpine Academy-coureur Jack Doohan. Terwijl de negentienjarige Doohan zich voor een Formule 2-seizoen zal gaan opmaken, geeft Szafnauer toe dat de jonge Australiër ‘veel potentie’ heeft.

Jack Doohan maakt sinds de start van 2022 deel uit van de juniorenafdeling van Alpine. In debuutjaar voor de Franse renstal mocht de negentienjarige coureur meteen deelnemen aan twee vrije trainingsessies; namelijk bij de Grands Prix van Mexico City en Abu Dhabi. Ook nam de jonge Australiër namens Alpine deel uit van de naseizoenstest op het Yas Marina Circuit. Met zijn ervaring (en Alpine-ondersteuning) zal Doohan volgens Otmar Szafnauer in 2023 een serieuze poging richting de F2-titel kunnen gaan maken.

In gesprek met de internationale media spreekt Szafnauer over de potentie van zijn Alpine-junior. "Aankomend seizoen zal hij opnieuw in de Formule 2 rijden. Als deel van de Alpine-familie zal zijn focus liggen op het winnen van het F2-kampioenschap. Hij is ontzettend goed. Hij is voor zijn leeftijd zeer professioneel en het is een harde werker. Hij heeft veel potentie", deelt Szafnauer.

Al in zijn debuutjaar als Alpine-junior heeft Doohan de kans gekregen om een Formule 1-auto te ervaren. Nu het lijkt dat de Franse renstal veel support aan haar junior spendeert, zou Doohan in de toekomst zomaar in de Formule 1 terecht kunnen komen. Terwijl ook het Formule 2-seizoen nog niet van start is gegaan, wil Szafnauer nog geen concreet antwoord geven op de vraag of Doohan in de nabije toekomst de officiële reserverijder van Alpine zal worden.

Doohan zal zich gaan opmaken voor wat een zwaarbevochten Formule 2-kampioenschap kan worden. Met namen zoals bijvoorbeeld Enzo Fitipaldi, Zane Maloney en Isack Hadjar als concurrenten, kan Doohan alvast rekenen op een stevig raceseizoen in 2023.