Video: Russell lacht om zingende Hamilton

Lewis Hamilton en George Russell waren afgelopen seizoen voor het eerst elkaars teamgenoten bij het team van Mercedes. De twee Britten moesten aan elkaars gewoontes wennen. Tijdens een bijeenkomst vertellen Russell en Hamilton over hun voorbereidingen op de races. Russell is er in ieder geval achter gekomen dat Hamilton zich al zingend voorbereid, Russell kan er wel om lachen.

