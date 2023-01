Bottas keert terug van vakantie en begint met simulator-werk

De Formule 1-coureurs keren langzamerhand weer terug van hun vakanties. De coureurs melden zich inmiddels weer op de fabrieken van hun werkgevers en dat betekent dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is weer begonnen aan het nieuwe seizoen.

De Finse coureur reed vorig seizoen voor het eerst voor het team van Alfa Romeo. In de afgelopen weken vierde Bottas vakantie in onder andere Australië en liet hij zich een nieuw opvallend kapsel aanmeten. Die avonturen betekenden echter niet dat de Finse Alfa Romeo-coureur zijn sport en zijn team uit het oog is verloren.

Alfa Romeo heeft als één van de weinige teams nog niet bekend gemaakt wanneer ze hun nieuwe wagen gaan onthullen. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn dan ook in volle gang. Uit een viertal foto's van Bottas op sociale media blijkt dat men bij Alfa Romeo druk bezig is met 2023. De Fin nam deel aan meerdere vergaderingen en kroop weer achter het stuur van de simulator. Voorafgaand het Formule 1-seizoen komt Bottas overigens ook nog in actie in de Race of Champions.

Factory days 🤓



This time of the year is always so interesting to see and feel the latest developments of the new weapon in the simulator. @alfaromeoorlen team been working flat out through the winter!#VB77 #F12023 #F1 pic.twitter.com/8XkGXLy8lx