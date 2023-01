Alesi waarschuwt Ferrari: "Ik zeg gelijk nee als ze meer Frans gaan spreken"

Het team van Ferrari heeft sinds deze maand een nieuwe teambaas in de persoon van Frédéric Vasseur. De Fransman is de opvolger van Mattia Binotto en hij moet ervoor zorgen dat het aankomende seizoen succesvol moet gaan verlopen. De komst van Vasseur zorgt voor veel positieve geluiden maar Jean Alesi is van mening dat er niet teveel Fransen naar het team moeten komen.

Ferrari kende afgelopen jaar een redelijk seizoen in de Formule 1. Voor het eerst sinds 2019 werden er weer Grands Prix gewonnen en leek het erop dat het team weer kon meevechten voor de titels. Betrouwbaarheidsproblemen, tactische blunders en botte pech gooiden echter roet in het eten. Binotto's positie kwam onder druk te staan en na zijn vertrek werd Vasseur al snel aangekondigd.

Mekies

Met Vasseur loopt er voor het eerst in jaren weer een niet-Italiaanse teambaas rond bij het team van Ferrari. Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi spreekt zich erover uit bij Autosprint: "Laten we mar eer zijn, op tactisch gebied was Ferrari vorig seizoen echt niet om aan te zien. Er moet zeker weten iets gaan veranderen want anders is er voor het team geen uitweg meer. Ik denk dat Vasseur veel zal moeten gaan rekenen op Laurent Mekies."

Italiaans

Met Vasseur, Mekies en de Monegaskische coureur Charles Leclerc lopen er zeer veel Franstalige kopstukken rond bij Ferrari. Volgens Fransman Alesi moet dit echter niet uit de hand gaan lopen: "Als je tegen mij zou zeggen dat Ferrari meer Frans gaat spreken of moet spreken, dan zeg ik gelijk nee. Maranello is gewoon Italiaans. Ze moeten daar Italiaans en alleen Italiaans spreken. Ik reed ooit voor het team en ik beleefde daar de mooiste momenten uit mijn loopbaan."