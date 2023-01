Verstappen speelt de hoofdrol in nieuwe Honda-reclame

Alhoewel Honda niet meer de officiële motorleverancier van Red Bull Racing is, werkt de Japanse autobouwer nog wel steeds samen met Red Bull. De logo's van Honda zijn nog steeds te zien op de Red Bulls en de krachtbronnen worden ook nog steeds gemaakt in Japan. Ook Max Verstappen is nog niet klaar met Honda.

De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing schittert namelijk in een nieuwe reclame voor Honda. In de reclame speelt Verstappen de hoofdrol en laat hij zien wat hij in zijn vrije tijd doet. Verstappen gaat een rondje rijden in een nieuwe Honda om vervolgens weer terug te keren naar het hoofdkantoor van Red Bull Racing.