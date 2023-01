Video: Red Bull en Coulthard verzorgen demorun in Dublin

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun spectaculaire stunts en demoruns buiten de Formule 1-weekenden om. Ook afgelopen weekend verzorgde men weer een demorun in het Ierse Dublin. In de schemer reed David Coulthard in een Formule 1-wagen en kwamen ook stuntcoureur Mike Jensen en drifter Conor Shanahan in actie.

Making the most of Monday morning commutes 😉

📹⏪ to this weekend's showrun in Dublin. pic.twitter.com/OZCQmUNvoF — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2023