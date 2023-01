Bottas ontvangt speciale onderscheiding in Finland

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas steekt niet onder stoelen of banken dat hij uit Finland komt. Bottas is dan ook een populaire coureur en is sinds de pensionering van Kimi Räikkönen de enige Fin in de koningsklasse van de autosport. Bottas heeft in zijn thuisland dan ook een bijzondere onderscheiding ontvangen.

Bottas deelde dit weekend namelijk dat hij van de regio Päijät-Häme een speciale onderscheiding heeft ontvangen. De Finse Alfa Romeo-coureur ontving de onderscheiding voor zijn werk voor de regio. Bottas voegt eraan toe dat hij trots is op zijn afkomst. Aankomend seizoen gaat de Fin weer op jacht naar een goed resultaat in de Formule 1, het wordt zijn tweede jaar in dienst van Alfa Romeo.